شرطة ديالى: الطفل أسامة يسجل دعوة قضائية ضد معنفه في بعقوبة

2019/08/18 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مديرية شرطة محافظة ديالى، اليوم الأحد، ان الطفل أسامة ذات الـ "12" عاماً والذي اجتاحت صوره مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه للتعنيف الشديد من قبل والده اقام دعوة قضائية ضد معنفه.

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