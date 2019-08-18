العراق: نرحب باتفاق القوى السودانية على اختيار رئيس وزراء جديد

2019/08/18 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب العراق، اليوم الأحد، ترحيبه باتفاق القوى السودانيّة على اختيار رئيس وزراء جديد، مؤكدا دعمه لجميع المسارات السياسية التي تحظى باتفاق وقبول جميع القوى.

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