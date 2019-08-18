2019/08/18 | 20:38

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تغيير موعد امتحانات الكورسين الاول والثاني في الكلية التربوية المفتوحة

اعلنت الكلية التربوية المفتوحة عن تغيير موعد امتحانات الكورسين

الاول والثاني الدور الثاني لطلبة الكلية.

وذكرت الكلية في بيان، ان" الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق

24 ايلول لغاية 8 تشرين الاول 2019".وبينت ان" التغيير في موعد الامتحانات يأتي لوجود استضافة

للامتحانات النهائية الدور الثاني للمديرية العامة للتعليم المهني

لغاية 22 ايلول 2019".

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