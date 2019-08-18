2019/08/18 | 20:38

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مليون ناخب جديد يشارك بالتصويت في الانتخابات المحلية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، عن خطة بالتنسيق مع وزارتي

التربية والتعليم لتحديث سجلات الناخبين للطلبة والموظفين الذين بلغو

السن القانوني ويحق لهم المشاركة بالانتخابات، مبينة ان اكثر من مليون

ناخب جديد سيدخل عملية التصويت.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح، ان “المفوضية عازمة

ضمن خطط وبرامج إكمال تحديث سجلات الناخبين وإدخال المواليد الجدد ممن

بلغو السن القانوني للمشاركة في التصويت ضمن انتخابات مجالس المحافظات

بنيسان 2020”.وأضاف ان “اكثر من مليون ناخب جديد ممن بلغو 18 عاما سيدخلون بالتصويت

ويشاركون بانتخابات مجالس المحافظات”، لافتا الى ان “عملية التحديث

ونقل السجلات لازالت مستمرة”.وأوضح ان “هناك خطة لدى المفوضية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم

لإجراء جولات على المدارس والجامعات لتحديث بيانات الطلبة ممن بلغو سن

18 عام ويحق لهم التصويت فضلا عن تحديث سجلات الموظفين وتوزيع

البطاقات البايومترية”.

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