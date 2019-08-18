اهالي الطف في كربلاء يقطعون الطريق احتجاجا على انقطاع الكهربائي

2019/08/18 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة قطع اهالي منطقة الطف في قضاء الحسينية بكربلاء، الاحد، الطريق امام حركة العجلات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة يومين بشكل تام.وقال محمد حسين احد المحتجين لـ /المعلومة/، ان “منطقة الطف التي تحتوي الى اكثر من 3000 منزل، تعاني من ابسط الخدمات، واخرها انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ يومين والى […]

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