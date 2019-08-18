2019/08/18 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشف خبراء في المتحف الوطني البريطاني بالعاصمة لندن عن “رسومات خفية”، في لوحة رسمها أيقونة الفن الإيطالي ليوناردو دافنشي عام 1508، وتعرف باسم “عذراء الصخور”.وأظهرت الرسومات المكتشفة في اللوحة التي يعود عمرها إلى أكثر من 500 عام، تصميمات ورسومات أولية خفية تصور “الملاك والمسيح” على خلاف ما تظهر عليه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف “سر خفي” في لوحة رسمها دافنشي قبل أكثر من نصف قرن المركز الخبري الوطني.

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