تعادل ايجابي بين تشيلسي وليستر سيتي

2019/08/18 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فقد فريق تشيلسي لكرة القدم نقطة جديدة، بعدما فشل في تحقيق فوزه الأول بالموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز 2019-2020، بتعادله أمام ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

هدف البلوز جاء في الدقيقة السابعة عن طريق ماسون ماوت، بعدما استغل خطأ دفاعيا فادحا من ويلفريد نديدي لاعب ليستر، معلنا تقدم فريقه بهدف دون رد.بعد الهدف واصل لاعبو تشيلسي بقيادة مدربهم فرانك لامبارد هجماتهم في محاولة لتعزيز التقدم، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.تحسن أداء الثعالب في الشوط الثاني، وظهروا أكثر تماسكا ورغبة، وتمكن نديدي من تصحيح خطأه، بعدما سجل هدف التعادل من رأسية رائعة في الدقيقة 66.حاول لامبارد استعادة التقدم مجددا، ودفع بكلا من ويليان، وكوفاسيتش، بدلا من بوليسيتش، وجورجينيو، لكن الدقائق المتبقية شهدت تألق واضح لدفاع ليستر سيتي الذي احبط كل محاولات الزرق، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.بهذه النتيجة حصد تشيلسي النقطة الاولى له هذا الموسم، بينما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى نقطتين متقدما للمركز الـ12 بجدول ترتيب البريميرليغ.

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