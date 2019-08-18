جونسون يستعد لجولة أوروبية لإعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من بريكست

2019/08/18 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدرت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أمراً بإلغاء قانون تفعيل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، فيما يبدأ رئيس الحكومة بوريس جونسون جولة أوروبية هي الأولى منذ توليه منصبه.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، ان الحكومة البريطانية ألغت اليوم قانونا قائما منذ 46 عاماً يتعلق بانضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الأوروبي، والذي يعطي قوانين التكتل السيادة على القوانين البريطانية.

والقرار الذي وقّعه امس الاول الجمعة، وزير بريكست، ستيف باركلي يدخل حيّز التنفيذ في 31 تشرين الأول.

وقال باركلي في بيان "إنها لحظة تاريخية نستعيد فيها السيطرة على قوانيننا من بروكسل"، مضيفا "إنها رسالة واضحة إلى شعب هذا البلد مفادها أن لا عودة إلى الوراء، سننفذ وعدنا بالخروج من الاتحاد الأوربي في 31 تشرين الأول مهما كانت الظروف بناء على التوجيهات التي أعطيت لنا في 2016".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل جولة أوروبية هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة البريطانية، يستهلها بزيارة برلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى باريس لعقد مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والمحادثات التي سيجريها جونسون قبيل قمة مجموعة السبع التي تبدأ السبت المقبل، في منتجع بياريتس في جنوب فرنسا وتستمر يومين، هي الأولى له خارج بريطانيا منذ توليه رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي الشهر الماضي.

ومن المتوقّع أن يمارس جونسون ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى إعادة التفاوض حول شروط بريكست، وأن يحذّر في المقابل من أن التكتل يواجه احتمال خروج غير منظّم لبريطانيا في 31 تشرين الأول، الموعد المقرر لدخول بريكست حيّز التنفيذ، في حال لم توافق بروكسل على إعادة التفاوض.

ورفض القادة الأوروبيون مرارا وتكرارا إعادة التفاوض على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل والذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات، وذلك على الرغم من تهديدات جونسون بأن بلاده ستخرج في هذه الحال من الاتحاد من دونه.

وصوّت البريطانيون في استفتاء أجري في عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي بغالبية 52%.

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