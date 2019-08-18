أمانة بغداد ترفع كتل كونكريتية عن محيط كلية وسط العاصمة

2019/08/18 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الأحد، رفع الكتل الكونكريتية عن محيط كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت"العهد نيوز"

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