2019/08/18 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الرقابة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، زهير ابو دكه، اليوم الأحد، عن وجود 99 مشروع استثماري في كربلاء منذ العام 2009

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كربلاء: 99 مشروع استثماري في المحافظة 21 منها فقط تم انجازه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس كربلاء: 99 مشروع استثماري في المحافظة 21 منها فقط تم انجازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).