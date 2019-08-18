كربلاء تقرر تعطيل الدوام الثلاثاء المقبل بمناسبة يوم الغدير

2019/08/18 | 20:48

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي ، اليوم الاحد ، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الغدير الاغر.

وقال المالكي لـــــ ( المستقلة ) إن “المجلس قرر أن يكون الثلاثاء المقبل الأسبوع الحالي عطلة محلية بمناسبة عيد الغدير لدوائر المحافظة “.

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