2019/08/18 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على إرهابي في منطقة الرياض بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/18 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي في منطقة الرياض بكركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي في منطقة الرياض بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).