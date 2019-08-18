مجلس عشائر البصرة: عبد المهدي غير مهتم بالنزاعات العشائرية والحكومة المحلية تتفرج

2019/08/18 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى رئيس المجلس العشائري في محافظة البصرة رائد الفريجي، عدم اهتمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالنزاعات العشارية التي تحدث في المحافظة.

وقال الفريجي {للفرات نيوز} ان" النزاعات العشائرية موجودة ومازلنا نعيشها ليومنا هذا بسبب عدم تطبيق القانون بصورة صحيحة وهناك ضرب للأجهزة الأمنية مما شجع كثرة هذه النزاعات بين الحين والأخر".



وأضاف" الاقتتال العشائري يخلف قتلى واصابات ويربك الوضع الأمني وكذلك يدخل الرعب في قلوب المواطنين"، داعياً الى" فرض قوة القانون وضرب القوات الأمنية بيد من حديد لإنهاء هذه الظاهرة".وتساءل الفريجي" كيف نتعامل مع الأسلحة الثقيلة التي صرح عنها قائد عمليات البصرة وهو المسؤول الأول والملزم بنزع السلاح في المحافظة؟، هل تم غض النظر عنها؟، ام هي مواقف إعلامية كانت فقط؟، فالجهات الأدنى في القوات الأمنية تنفذ قرارات وخطط القائد والالية".



وأشار الى ان" ضعف الحكومة المحلية يجعل هذه الأطراف المتخاصمة باللجوء الى العشائر ولولا وجود هذه العشائر لانهارت الحكومة المحلية في لحظة واحدة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"الاهتمام بالبصرة كونها العاصمة الاقتصادية للعراق ووزير الداخلية بمتابعة الملف الأمني".واختتم الفريجي حديثه بالقول" اغلب العشائر في البصرة ترفض النزاعات المسلحة ولكن على الحكومة المحلية فرض الامن في المحافظة كونها محط انظار الجميع؛ لكن للأسف لا يوجد اهتمام من رئيس الوزراء ووزير الداخلية لما يحدث في هذه المحافظة".انتهى

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