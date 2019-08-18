2019/08/18 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية.وذكرت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة استمر العمل برفع الكتل الكونكريتية من محيط كلية الهندسة الجامعة المستنصرية ضمن منطقة باب المعظم والموضوعة سنة 2007”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط كلية هندسة المستنصرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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