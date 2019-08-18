2019/08/18 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاحد، تشكيل فريق امني مختص لتعقب ما اسماه غذاء داعش.وقال الحسيني لـ/ المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي ضبط مؤخرا عدة مضافات في ريف قضاء خانقين (104 كم شمال شرق بعقوبة) خاصة ضمن مايعرف بزور نهر الوند كانت تضم كميات كبيرة من المواد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل فريق امني لتعقب “غذاء داعش” في “زور الوند”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل فريق امني لتعقب “غذاء داعش” في “زور الوند”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).