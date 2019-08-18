السيسي يكلف الحكومة بإخلاء القاهرة من الوزارات

2019/08/18 | 20:55

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بغداد اليوم- متابعة:

بتوجيه من الرئيس المصري، كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة البدء في تطوير ميدان "ال...





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