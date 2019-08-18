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السيسي يكلف الحكومة بإخلاء القاهرة من الوزارات


السيسي يكلف الحكومة بإخلاء القاهرة من الوزارات
2019/08/18 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة:

بتوجيه من الرئيس المصري، كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة البدء في تطوير ميدان "ال...

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