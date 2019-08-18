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اعتقال 154 متهما وفق مواد جنائية مختلفة في البصرة


اعتقال 154 متهما وفق مواد جنائية مختلفة في البصرة
2019/08/18 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ،الاحد، عن اعتقال 154 متهما وفق مواد جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

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