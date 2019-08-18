2019/08/18 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ،الاحد، عن اعتقال 154 متهما وفق مواد جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 154 متهما وفق مواد جنائية مختلفة في البصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 154 متهما وفق مواد جنائية مختلفة في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).