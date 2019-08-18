هونج كونج.. تحذيرات من

2019/08/18 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر بول تشان وزير مالية هونج كونج، من أنه يجب على المدينة التي تعاني الاحتجاجات أن تجهز نفسها أيضا لـ"إعصار اقتصادي" ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة في هونج كونج.

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