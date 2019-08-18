2019/08/18 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور استقالة ورقة التوت ( قصة قصيرة ) وجد كل مسؤول في الدولة في صندوق بريده ورقة توت خضراء يانعة ، كل مسؤول تناول الورقة وأخذ يتساءل حول المغزى والهدف من وجود ورقة التوت في صندوقه البريدي الخاص .بصمت وهدوء قام كل واحد بإخفاء ورقة التوت ، لم يقل المسؤول لزميله المسؤول الآخر عن ورقة التوت ، فقد اعتقد كل واحد أنها مرسلة اليه فقط ، لذلك كان الصمت المطبق وبلع اللسان وعدم اثارة الشكوك والانتباه ......

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