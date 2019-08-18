عامر عبود الشيخ علي - (معالجات لقضايا ملحة) حلول حقيقية يطرحها الحزب الشيوعي العراقي

2019/08/18 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_عبود_الشيخ_علي صدرت وثيقة عن الحزب الشيوعي العراقي ((معالجات لقضايا ملحة)) الى الرئاسات الثلاث والتشكيلات الحكومية الاخرى، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ومجلس القضاء والوزارات المعنية والكتل البرلمانية والقوى والاحزاب السياسية والى عدد كبير من المعنيين وذوي الاختصاص.تشمل جوانب تشريعية وتنفيذية انية وملحة منها على صعيد الدولة والادارة الحكومية ومكافحة الفساد ومكافحة البطالة وتحريك النش......

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