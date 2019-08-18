محمود الشيخ - فتح وحماس اغرقتا شعبنا في اوهام لا تعد ولا تحصى

2019/08/18 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الشيخ منذ وقع اتفاق اوسلو وحتى اليوم والقياده تمارس هوايتها في الكذب على شعبنا،واول وعدوهم ان تكون البلاد سنغافورا،ثم وعدوا بإن يكون عام 1999 وبعدها عام 2013 عام الإنتقال الى الدولة الفلسطينيه،والفكاك من الإحتلال،ثم بائت وعودهم بالفشل سبب ذلك ليس عدم تطبيق اسرائيل لإتفاق اوسلو بل لأنهم فشلوا في عقد اتفاق يجبر اسرائيل على الإنسحاب فعخقوا الإحتلال لأن همهم لم يكن تحرير شعبنا وارضنا بل همهم الوصول......

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