2019/08/18 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التوعية والاعلام البيئي، اليوم الاحد، انها ستطلق يوم غد الاثنين قافلتين بيئيتين تضمان مجموعة من المشاهير والفنانين في حملة توعية بيئية في محافظتي بابل وكربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوعية والاعلام البيئي تطلق حملة توعية في بابل وكربلاء للحفاظ على الثروة المائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوعية والاعلام البيئي تطلق حملة توعية في بابل وكربلاء للحفاظ على الثروة المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).