ظريف يبدء جولة اوروبية وهذا ماسيبحثه (فيديو)

2019/08/18 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة اوروبية تقوده الى

ثلاث دول ستكون فنلندا محطته الاولى فيها .وغادر وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاحد العاصمة طهران متوجها

الى العاصمة الفنلندية هلسنكي المحطة الاولى من جولته الاوروبية التي

ستقوده ايضا الى السويد والنرويج .من المقرر أن يبحث رئيس الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الاسلامية

الايرانية مع السلطات الفنلندية مختلف جوانب العلاقات الثنائية

والتطورات الإقليمية والدولية.وقام وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى قطر يوم الاحد من الأسبوع

الماضي التقى خلالها بأمير ووزير خارجية قطر.



كما زار ظريف امس

السبت الكويت ، والتقى اليوم بولي عهد الكويت ووزير الخارجية .

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