وزير الداخلية يبحث مع وزير الدفاع الايراني تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المتبادل

2019/08/18 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين الياسري مع وزير الدفاع الايراني تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المتبادل بين الوزارتين.وذكر بيان لوزارة الداخلية انه على هامش زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي أسفر عنها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين حول الزيارة الأربعينية، تفقد وزير الداخلية اليوم الاحد معرض الصناعات الحربية الإيراني وأجرى […]

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