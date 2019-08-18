اعتقال موظف ابتز امرأة وسط بغداد

2019/08/18 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن اعتقال موظف في وزارة الصحة ابتز امرأة في شارع حيفا وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "العهد

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