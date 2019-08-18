إطلاق دفعة من الصواريخ على تجمعات المرتزقة في عسير

2019/08/18 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، اليوم، دفعة من الصواريخ على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بقطاع عسير.

وأوضح مصدر عسكري أن صاروخية الجيش

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