2019/08/18 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص – الاتجاه برس

رأى النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم، الأحد، أن قرار القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بتقييد الطيران بالأجواء العراقية “متأخر”، مشككاً في قدرة الحكومة على تنفيذه.

وقال فدعم في حديث لقناة “الاتجاه”، إن “قرار رئيس الوزراء بخصوص الطيران الأجنبي متأخر”، مبيناً أن “الأهم من قرار تقييد حركة الطيران الأجنبي هو إيجاد آلية فعلية لتطبيقه”.

ومضى فدعم إلى القول: “نشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ قرار تقييد حركة الطيران الأجنبي”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجه، الخميس الماضي، بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص| الحكمة “تُشكك” بقدرة الحكومة على تنفيذ قرار تقييد الطيران الأجنبي) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص| الحكمة “تُشكك” بقدرة الحكومة على تنفيذ قرار تقييد الطيران الأجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).