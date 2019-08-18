بابل.. اعتقال 21 بنغلاديشياً مخالفاً لشروط الإقامة

2019/08/18 | 21:55

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، اعتقال 21 شخص بنغلاديشي الجنسية مخالفا لشروط الإقامة في المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، ان قوة ضمّت مفارز من مديرية الأحوال المدنية والجوازات وقسم شؤون الإقامة في بابل بالاشتراك والتعاون مع مفارز شعبة إستخبارات الوافدين العرب والأجانب في بابل وجهاز مخابرات بابل، نفذت حملة تفتيشية في عموم المحافظة ﻟﻠﺘﺄكد ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ المقيمين من الجنسيات الأجنبية للقوانين واﻟﻘﺮارات إستناداً للمادة 25 من قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".

وأضاف الحسيني، أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 21 مخالف من الجنسية البنغلاديشية بمناطق متفرقة من بابل، وسيتم إبعادهم من أراضي جمهورية العراق وفق الشروط القانونية"، مبينا أن العملية جاءت "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسين الياسري والمتضمنة متابعة المخالفين لشروط الإقامة، وبإشراف قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي".

بغداد اليوم- بغداد

اكد المتحدث باسم الحشد العشائري غسان العيثاوي، الاحد، تنصيب اللواء الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار.

وقال العيثاوي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "الاخبار التي تحدثت عن تنصيب اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، العثور على عدد من العبوات الناسفة والصواريخ وبعض المواد المتفجرة في عدد من الاودية والمبازل بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللواء 20 الفرقة 5 في كركوك،

بغداد اليوم- الديوانية

طالب مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاحد، الحكومة التنفيذية والقيادات الأمنية برفع الحواجز الكونكريتية الموجودة في محيط مبنى المحافظة ومجلسها، فيما رفضت شرطة المحافظة ذلك مطالبة بالمزيد من الوقت.





وقال عضو المجلس جعفر المو

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