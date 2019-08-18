جامعة البصرة للنفط والغاز تبحث مع شركة ميتسوبيشي اليابانية سبل التعاون العلمي المشترك

2019/08/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت جامعة البصرة للنفط والغاز شركة ميتسوبيشي التي تعمل في حقل الغاز بالعراق ، وناقش الجانبان المنحة التي قدمتها ميتسوبيشي لجامعة البصرة للنفط والغاز ، وذلك خلال زيارة وفد ميتسوبيشي لجامعة البصرة للنفط والغاز، ورحب رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي بوفد ميتسوبيشي وقدم استعراضاً لاستراتيجية ورؤية جامعة البصرة للنفط […]

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