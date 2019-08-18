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رئاسة إقليم كوردستان تدين التفجير "الإرهابي" في القامشلي


رئاسة إقليم كوردستان تدين التفجير
2019/08/18 | 22:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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