تكليف اللواء الركن “ناصر الغنام” بمهام قائد عمليات الانبار

2019/08/18 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد افاد مصدر مطلع، الاحد، بتكليف اللواء الركن ناصر الغنام بمهام قائد عمليات الانبار خلفاً للمقال محمود الفلاحي.وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء وقع على تكليف اللواء الركن ناصر الغنام ليكون قائدا لعمليات الانبار خلفاً للمقال محمود الفلاحي”.واضاف ان “الغنام لم يتسلم مهامه بعد وبانتظار قرار المباشرة بمنصبه في قيادة عمليات […]

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