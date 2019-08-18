2019/08/18 | 22:11

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البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم

الاحد

18

أب

2019 :

10:07 pm

17

اعلن مجلس محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل

بمناسبة عيد الغدير الاغر ، حسب قانونه للعطل الرسمية المحلي .

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