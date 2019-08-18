2019/08/18 | 22:11

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الزوراء يحقق فوزه الأول بالدور التأهيلي لنهائي أبطال العرب

الاحد

18

أب

2019 :

10:04 pm

16

حقق فريق الزوراء، فوزه الاول في الدور المؤهل لنهائي بطولة دوري

ابطال العرب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وحقق الزوراء النقاط الثلاث على حساب هورسيد الصومالي بنتيجة هدفين

جون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس

في البطولة التي تستضيفها مملكة المغرب.وسجل هدفي الزوراء، علاء عباس 62 وعبد الله عبد الأمير 74.وتضم المجموعة الأولى في هذا الدور التأهيلي للنهائي كل من الزوراء

العراقي وهورسيد الصومالي والرفاع البحريني واتحاد طنجة المغربي.وسيواجه الزوراء يوم الاربعاء المقبل اتحاد طنجه المغربي وفي 24 آب

يلتقي الرفاع البحريني

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