تعيين اللواء ناصر الغنام بمنصب قائد عمليات الانبار

2019/08/18 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع امرا بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار.وقال مصدر في وزارة الدفاع لوكالة وطن ان الوزارة اصدرت اليوم امرا بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار خلفا للواء الركن محمود الفلاحي ./انتهى

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