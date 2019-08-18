الزوراء يهزم هورسيد الصومالي بالبطولة العربية

2019/08/18 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نجح نادي الزوراء في الفوز على نظيره هورسيد الصومالي بهدفين دون رد في ملحق دور ال32 من البطولة العربية للاندية.وسجل ثنائية النوارس كل من علاء عباس وعبد الله لعيبي في الدقيقتين 61 و73.ويلعب الزوراء في الملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة، حيث اوقعته القرعة الى جانب اندية هرسيد الصومالي، واتحاد طنجة […]

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