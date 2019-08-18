“بالفيديو” حجاج البصرة عالقون في مطار جدة.. قضاء ساعات عدة بانتظار وصول الطائرة!!!

2019/08/18 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحجاج البصرة وهم يفترشون ارض مطار جدة بإنتظار وصول الطائرة .وقضى الحجاج ساعات عدة قبل وصول الطائرة التي تعيدهم الى ديارهم.وأصبح تأخر وصول الطائرة امر معتادا في كل موسم حج حيث يضطر الحجاج العراقيون الى الانتظار قبل اعادتهم الى ديارهم.[…]

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