هتافات مناوئة تجبر عادل الجبير على مغادرة الخرطوم

2019/08/18 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوبه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، بهتافات مناوئة، على هامش احتفالات السودانيين بالتوقيع النهائي على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية

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