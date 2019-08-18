اعتقال موظف في وزارة الصحة ابتز امرأة وسط بغداد

2019/08/18 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن

اعتقال موظف في وزارة الصحة ابتز امرأة في شارع حيفا وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “دوريات نجدة بغداد وضمن شارع حيفا

استنجدت بهم امرأة مخبرة قيام شخص معروف من قبلها بتهديدها بنشر صورها وابتزازها

على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان أنه “على الفور تم

تفتيش المنطقة والقبض عليه واتضح انه يعمل موظفا في وزارة الصحة وتم تسليمه

باجراءات اصولية”.

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