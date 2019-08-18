القبض على موظف في الصحة يبتز النساء بنشر صورهن الشخصية

2019/08/18 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر امني، مساء اليوم الاحد، عن القاء القبض على موظف في وزارة الصحة حاول ابتزاز بعض النساء من خلال التهديد بنشر صورهن الشخصية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "دوريات شرطة نجدة بغداد في شارع حيفا بجانب الكرخ، ألقت القبض على شخص يحاول ابتزاز النساء من خلال التهديد بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وبين أن "امرأة استنجدت بدوريات النجدة في شارع حيفا، وأبلغت بمخبرة قيام شخص معروف من قبلها بتهديدها بنشر صورها وابتزازها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفور تم تفتيش المنطقة والقبض عليه".

واضاف "بعد التحقيق مع المتهم تبين انه موظف في وزارة الصحة تم تسليمه الى الجهات المختصة وفق الاجراءات الاصولية".

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