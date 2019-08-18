الزوراء يحقق الانتصار ببداية مشواره في بطولة الاندية العربية

2019/08/18 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حقق فريق الزوراء العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، الفوز على فريق هورسيد الصومالي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب، لحساب الجولة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لبطولة الاندية العربية.

وسجل هدفي الفوز لفريق الزوراء اللاعبان علاء عباس في الدقيقة 62، وعبد الله عبد الامير في الدقيقة 74.وبهذا الفوز حصل فريق الزوراء على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم ايضا اندية اتحاد طنجة المغربي والرفاع البحريني.

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