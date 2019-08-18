2019/08/18 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلامية ندى الكيلاني

امتزجت روحي بروحك و سرت دمائي بدمائك احتفلت بمصرع جسدي على يديك و كنت أنت القاتل و أنا قبلت أن أكون الضحية و أن أدفن أبدا داخل بحور عينيك و بين ثنايا أضلاعك لن أنسى ذلك اليوم عندما كان القمر غائب و كأنه ينذر بحدوث أمر غامض كان ذلك أنت كانت كلمة خرجت من شفاهك عبرت من خلال رائحة الليل الهادئ و دارت حول الشمس و حول الأرض و حول كل الكواكب ووصلت إلى قلبي و كانت السم الهالك أحبك كلمة فيها الحياة و فيها الموت الساحق و لا تسألني كيف ذلك فأنت هو المسؤول و أنت هو المتآمر الذي خان العهود و كذب الوعود و نسي الحدود و نسف الحواجز و عبر من المحيط إلى المحيط و سبح في خيط النسيم و تسلق شعاع الشمس و حلق في فضاء الغيم أنت من خربت كل شيء اخترقتني كصاعقة و حرقت الأزمنة و زرعتني وردة خارج هذا الكون العظيم و نظرت إلي بلؤم عجيب وقلتها مرة أخرى أحبك فاهتزت الأرض و زلزلت الأكوان و ارتطمت الكواكب و سقط القمر غزوتني كمدينة احتلها الصهيون و بدأت تهدم و تبني و تقصف و تفجر و تقتل و بعدما أنهيت كل شيء صرخت بأعلى صوتك أحبك حللت علي كلعنة الأساطير و جهزت السحرة و المشعوذين و أطلقت السجناء و المعتقلين و حررت النساء و المقهورين و غيرت التاريخ و عدلت الجغرافية و أعدت رسم الكون و قلبت العالم بكل ما فيه و أعلنتها مرة أخرى أحبك تلاشت مدارات القارات تصارعت أشجار الغابات اختنقت الأسماك في البحار صمتت عصافير السماء تفتت ذرات الجبال تلعثمت أصوات الحيوانات ارتبك الليل بالنهار احترق الجليد القطبي و برد خط الاستواء عندما أعلنتها و قلت لي أحبك أقف مبهورة عاجزة أمام كل مايحدث من ويلات أحاول الهرب التخفي الذوبان لكن هيهات أنت تحيط هذا الكون فلم تترك لي لا جنة و لا نار أهيم على وجهي أحاول العودة إلى ذراتي أقاوم وجودي أبعثر أشلائي لكنك تراني و لا ترحم ضعفي توغل حقدك في أحشائي و تدرك مدى حماقتيفكيف لي أن أمنع اقتحامك و كيف لي أن أغير مساري فأنت ملك هذا العالم و أنا لا شيء أمامك يمكنك برفة عين أن تحطم فضائي و تصنع كونا آخر و حياة أخرى و زمنا آخر و ليس بيدي غير الموافقة على قدري و التوقيع على شهادة موتي فأنت القاتل و أنت المحيأنت المتحكم و أنت المعطي أنت السارق و أنت المضحي أنت كل شيء و أنا وحدي و لا يسعني إلا أن أقولها لك أحبك أيضا لعلك تهدأ و تضمني و لنترك هذا الكون يعود كما كان فلا ذنب له بحبك الجنوني و حبي

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