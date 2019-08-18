مجلس محافظة نينوى يقوم بتشكيل لجنة للمفقودين والمغيبين اثناء فترة سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل

2019/08/18 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - احمد الزيدي قال أحمد العبد ربه مسؤول شؤون المواطنين في مجلس محافظة نينوى اليوم "قمنا باستلام طلابات من قبل المواطنين"

واضاف العبد ربه "تم استلام عدد من استمارات المواطنين البالغ عددها ٥٠٠ طلب من ذوي المفقودين والمغيبين اثناء فترة سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل ، واوضح ان "الساكنين خارج مركز المدينة مراجعة المجلس التابعين له على سبيل المثال سكنة حمام العليل يجب مراجعة مجلس ناحية حمام العليل وسكنة قضاء تلكيف مراجعة مجلس قضاء تلكيف وهكذا لغرض تسهيل الامر أمام المواطنين.

وأشار ايضا "تمت مفاتحة مجلس النواب العراقي لجنة حقوق الانسان والامانه العامه لمجلس الوزراء حول مصير المفقودين وتم الرد بتوحيد كافة اسماء المفقودين لغرض البحث والتحري عنهم وحاليا يتم ملء الاستماره في مجلس محافظة نينوى قسم شؤون المواطنين بالنسبة للساكنين داخل مركز المدينه وبخصوص الذين يسكنون خارج المدينه يراجعون المجلس المحلي في مناطقهم" ...

علما ان الاستماره تم نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي لمدير قسم شؤون المواطنين احمد محمد علي العبد ربه وكذلك صفحة قسم شؤون المواطنين في مجلس محافظة نينوى.

وأعلن مجلس محافظة نينوى في وقت سابق أن أهالي مدينة الموصل قدموا بلاغات عن فقدان أكثر من 4000 شخص منذ تحرير المدينة واستعادتها من تنظيم داعش في تموز الماضي.

وتقول اخلاص حامد وهي ام لثلاثة أبناء مفقودين من منتسبي القوات الأمنية إن تنظيم داعش أقدم على تطويق منزلها واعتقال ابنائها الثلاثة في شهر آب عام 2016 قبل انطلاق عمليات تحرير الموصل وما زال مصيرهم مجهولاً لذلك تطالب الحكومة العراقية بالتدخل والبحث عنهم.

المواطن ابو حسين يقول: انا اب للمعتقلين حسين وبكر واعتقلهم تنظيم داعش من منطقة النبي شيت بالجانب الايمن من ضمن ٩٠ منتسب في القوات الأمنية وحسب قوله تم تحريرهم من قبل قوات الرد السريع والامريكان من مستشفى الموصل وتم نقلهم لجهة أمنية مجهولة، ونحن نناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمعرفة مصير اولادنا.

المواطن محمد سمير يقول "جئنا اليوم الى مجلس محافظة نينوى لملئ الاستمارة من اجل معرفة اين وصل ملف المفقودين بعد اهمال الحكومة المركزية والممثلين عن محافظة نينوى من النواب بسبب انشغالهم بالمناصب وعدم الاهتمام لعوائل المفقودين والشهداء ويجب محاسبة من كان سبب بدخول داعش على مدينة الموصل.

أن المئات من مواطنين مدينة الموصل الذين اعتقلهم تنظيم داعش أثناء سيطرته عليها لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

أن سجون تنظيم داعش الذي سيطر على الموصل لمدة ثلاث سنوات كانت مكتظة بآلاف السجناء الذين تعرض بعضهم للقتل قبل تحرير المدينة، في حين بقيت النسبة الكبرى في السجون حتى قبل بدء العمليات العسكرية قبل أيام.

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