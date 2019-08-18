تكليف اللواء الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار بدلا عن المقال محمود الفلاحي

2019/08/18 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام خبرا يفيد بتكليف اللواء الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار خلفاً للمقال محمود الفلاحي.حيث تفيد مصادر مطلعة بأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقع على تكليف الغنام لقيادة عمليات الانبار .لكن المصادر أشارت الى أن الغنام لم يتسلم مهامه بعد […]

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