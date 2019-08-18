2019/08/18 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادانت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الهجوم الذي شنه ارهابيو "داعش" اليوم الاحد في مدينة القامشلي في كوردستان سوريا والذي اسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما ادانت تفجير عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الحسكة واصابة مدني بجروح.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم انها تعبر عن مواساتها وتعازيها لذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وقال البيان ان عودة ظهور تحركات ارهابيي "داعش" واعماله الارهابية في المنطقة تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا على مستوى دول المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق والعمل الجدي لمواجهة الارهاب والقضاء عليه.وانفجرت في وقت سابق من اليوم الأحد، سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكوردية في شمال شرقي سوريا، وتبنى تنظيم داعش عبر حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام الهجوم.وخلف التفجير قتلى وجرحى.وتُعد مدينة القاشلي، واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التي أنشأها الكورد في شمال وشمال شرقي البلاد، وتحتفظ قوات النظام السوري فيها بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات.وتتعرّض مناطق سيطرة القوات الكورديّة في شمال شرقي سوريا بين حين وآخر لهجمات انتحاريّة وتفجيرات بسيّارات أو درّاجات ناريّة مفخّخة وعمليّات خطف، يتبنّى التنظيم المتطرّف تنفيذ معظمها.وشهدت مدينة القامشلي تفجيرات دمويّة عدة.وفي تموز/يوليو الماضي، أصيب أشخاص عدة في تفجير سيارة مفخخة قرب كنيسة.وأصيب 7 مدنيّين على الأقلّ بينهم طفل بجروح في 17 حزيران/يونيو في تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة قرب مقرّ لقوّات الأمن الكورديّة في المدينة.إلا أن أعنف الهجمات وقع في تموز/يوليو 2016 مسفراً عن مقتل 48 شخصاً جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة اقليم كورستان تدين تفجير القامشلي: تحركات داعش تهديدا حقيقيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة اقليم كورستان تدين تفجير القامشلي: تحركات داعش تهديدا حقيقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).