الزوراء يفتتح بطولة الأندية العربية بالفوز على هورسيد الصومالي

2019/08/18 | 22:27

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بغداد اليوم - بغداد

افتتح فريق الزوراء العراقي بكرة القدم، الاحد، بطولة الاندية العربية بفوز جاء على حساب هورسيد الصو...





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