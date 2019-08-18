تسجيل رقم قياسي في درجة حرارة القطب الشمالي

2019/08/18 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، عن تسجيل أعلى درجة الحرارة في التاريخ في القطب الشمالي – 34.8 درجة مئوية فوق الصفر.وقال موقع Gizmodo، إنه تم تسجيل الدرجة القياسية، في 26 يوليو بواسطة محطة الأرصاد الجوية السويدية Markusvins، التي تقع على الحافة الجنوبية من الدائرة القطبية الشمالية.وفقا للإدارة، تم […]

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