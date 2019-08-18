نجدة بغداد تعلن اعتقال موظف ابتز امرأة في شارع حيفا وسط العاصمة

2019/08/18 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن اعتقال موظف في وزارة الصحة ابتز امرأة في شارع حيفا وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “دوريات نجدة بغداد وضمن شارع حيفا استنجدت بهم امرأة مخبرة قيام شخص معروف من قبلها بتهديدها بنشر صورها وابتزازها على مواقع التواصل الاجتماعي”.[…]

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