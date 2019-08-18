2019/08/18 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، الاحد ، عن وصول اولى رحلات التفويج العكسية لحجاج بيت الله الحرام الى محطة مطار البصرة الدولي قادمة من مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة .” وقال مدير محطة البصرة السيد احمد شاكر صالح : ان الرحلة الاولى ضمت (420) حاجاً عراقياً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محطة مطار البصرة الدولي تستقبل أولى رحلات الحج النعيم نيوز.

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