حسن فدعم لـ

2019/08/18 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عن محافظة بابل حسن فدعم ، اليوم الاحد، ان هناك ضغط اقليمي وعالمي يحاول اعادة الارهاب لجرف النصر.

وقال فدعم في حديث

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