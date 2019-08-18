أكثر من عشرة آلاف بنغلاديشي بدون مأوى بسبب حريق

2019/08/18 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاحد، بأن أكثر من عشرة آلاف بنغلاديشي باتوا بدون مأوى بسبب حريق اندلع في حي عشوائي وسط العاصمة دكا.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إرشاد حسين، قوله أن أكثر من عشرة آلاف شخص على الأقل، بدون مأوى اثر حريق هائل في أحد الأحياء العشوائية في عاصمة بنغلادش دكا دمرت بسببه آلاف المساكن.

وبينت ان الحريق اندلع في حي ميربور مساء امس الاول الجمعة، مدمراً ألفي مسكن، مشيرة الى ان فرق الإطفاء أخيراً من السيطرة على الحريق الذي لم ينتج عنه ضحايا وفق السلطات، باستثناء عدد قليل ممن أصيبوا بجروح طفيفة.

ويسكن هذا الحي العديد من العاملين في قطاع النسيج.



وكان العديد من سكانه خارجه للاحتفال مع عائلاتهم بعيد الأضحى.

وأكد غلام رباني المسؤول في الشرطة المحلية أنه لولا تواجد السكان خارج الحي "لكانت حصيلة الضحايا ستكون أعلى".

من جهته، أعلن إرشاد حسين أن السكان الذين باتوا بلا مأوى لجؤوا خصوصاً إلى المدارس المغلقة بسبب العطلة الصيفية.

وتندلع الحرائق مراراً في الأحياء العشوائية في بنغلادش بسبب غياب التنظيم في المباني.

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